Футбол
Ярмоленко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 05:44
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Инстаграме сообщил, что восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено вчера в 06:58
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Футбол
Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»
Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
Обновлено в 09:28
Музыка
Марина выпустила любовь и страх
В каждой части – равное количество треков, но если в первую вошел дуэт с Clean Bandit и Луисом Фонси "Baby", то во вторую – лишь сольные вещи Марины.
Обновлено в 09:35
Политика
«Транснефть»: загрязнение в трубопроводе «Дружба» было умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко
16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Автоспорт
В Баку отложили квалификацию Формулы 2
В 14.00 по московскому времени должна была начаться квалификация Формулы 2, но поскольку проверка еще не закончена, из соображений безопасности в FIA решили отложить сессию.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Культура
Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае
Обновлено в 07:21
Общество
На Челябинскую область надвигается грозовой фронт
В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:22
Финансы
ЦБ отказался менять ключевую ставку
Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол
В Доме футбола состоялось совещание с участием руководителей клубов РПЛ
26 апреля в Доме футбола прошло совещание под председательством президента РФС Александра Дюкова с участием руководителей клубов РПЛ, в ходе которого обсуждались тенденции современного футбола.
Обновлено в 09:51
Космос
Техногенное воздействие человека на планету Земля определяли студенты ДГТУ
Мероприятие состоялось в рамках 40-й научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и студентов ДГТУ «Неделя науки – 2019».
Обновлено в 09:36
Здоровье
Медики: Танец вприсядку позволит забыть о мужских болезнях
Медики установили связь между простатитом и русским танцем.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов
В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39