Футбол

Ярмоленко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 05:44

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Инстаграме сообщил, что восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
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Ярмоленко вернулся к тренировкам

Чемпионат06:17

Ярмоленко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс05:44

Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом

Евро-футбол.ру04:38

Ярмоленко, не игравший полгода, приступил к тренировкам

Sport24.ru05:37

Ярмоленко работал с мячом впервые с октября. У него был разрыв ахилла

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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