Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
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Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
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