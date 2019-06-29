Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
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РИА Новости08:19

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

РБК06:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
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