Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

с чего всё началось

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

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Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

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Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала редкое фото со старшей сестрой Семейное фото Лера показала в своем блоге. Нужно сказать, что телеведущая редко делится такими кадрами.

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Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

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