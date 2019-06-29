Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

с чего всё началось

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

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Происшествия Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

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Происшествия Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.