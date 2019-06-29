Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

с чего всё началось

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании. Указывается, что консорциум покупает 10% доли участия в «Арктик СПГ-2».

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

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Происшествия На Улан-Удэ обрушились сильные осадки Уже несколько дней в Улан-Удэ идут сильные дожди. Во всех районах прошли мощные ливни, в результате которых размыло дороги.

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Происшествия В Петербурге водитель сбил ребенка в инвалидной коляске и сбежал По имеющейся информации, около 13:00 при выезде с территории двора дома №195 по проспекту Обуховской Обороны иномарка "Форд Мондео" сбила инвалидную коляску, в которой сидел 5-летний мальчик.

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