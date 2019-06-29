Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании. Указывается, что консорциум покупает 10% доли участия в «Арктик СПГ-2».
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с чего всё началось
По условиям договора, японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 млн т сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ – 2», говорится в сообщении на сайте «Новатэка».Ведомости06:43
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