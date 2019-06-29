Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

с чего всё началось

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

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Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

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Религия В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Политика Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.

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Происшествия Паводок подтопил дома более 10 тыс. жителей Иркутской области Критический уровень воды в Ие в Тулуне - 700 см. Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.

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Происшествия На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.

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