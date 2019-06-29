Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК вчера в 06:43

с чего всё началось

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Политика Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Политика Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке По итогам мая средневзвешенная ставка опустилась до 10,54 процента годовых против 10,56 в апреле. Такие данные приводит Банк России.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Общество В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.

Общество В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Футбол Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.

Политика Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Политика Путин показал Меркель ее место на G20 Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.

Происшествия В ДНР произошло три пожара за сутки из-за обстрелов силовиков Три пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич предположила, что спортом придется заниматься всю жизнь Актриса Анна Хилькевич в социальной сети Instagram рассказала поклонникам, что не хочет экспериментировать со своим расписанием тренировок.

Политика Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.