Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК вчера в 06:43
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте российской компании.Российская газетавчера в 13:48
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Новатэк договорился с Mitsui и JOGMEC о продаже 10% в проекте Арктик СПГ 2
Financial Oneвчера в 07:04
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
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