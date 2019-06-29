Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте российской компании.Российская газета13:48
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