Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»РБК 06:43

с чего всё началось

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

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Происшествия На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане передрались из-за фотографии в мессенджере, а потом забастовали.

Общество Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.

Общество Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».

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Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Автоспорт Даниил Квят: «Квалификация была испорчена» Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".

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Происшествия Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Армия и оружие Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат» Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.

Музыка Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Политика Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.

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Политика Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.

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Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.