Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаномИнтерфакс 08:41

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном

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Представитель сил самообороны Японии подтвердил исчезновение самолета F-35A

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Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

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Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

RT на русском08:19

Reuters: японский истребитель-бомбардировщик пропал над Тихим океаном

URA.Ru08:49

Истребитель F-35А сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном

ТК Звезда08:06
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