Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаномИнтерфакс 08:41
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
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Обновлено в 01:04
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Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
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Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
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Экономика
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В Китае предложили запретить майнинг биткоинов
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В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
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Авто
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Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
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Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
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