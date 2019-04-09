Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаномРоссийская газета вчера в 08:41
Группа из семи F-35 поднялась в воздух с авиабазы Мисава около 19 часов по местному времени (13.00 мск) для отработки полетов над Тихим океаном. Один из истребителей пропал с радаров через 37 минут.
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Кокорин призвал журналистов полнее освещать заседание
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Дирк Новицки объявил о завершении карьеры
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
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Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
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Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Наука
Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени
Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Политика
Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено вчера в 12:11
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Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
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Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
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Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
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Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
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Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
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WhatsApp работает над отдельным приложением для iPad
Команда работает над самостоятельным приложением для iPad, которое позволит юзерам входить в систему с тем же номером, что используется на смартфоне (либо через OTP или QR-коды).
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ
Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.
Обновлено вчера в 06:05
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Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода
Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Выборы президента Украины пройдут под присмотром американских военных
Судно под флагом Мальты доставило 175 тонн вооружения, включая 35 военных внедорожников HMMWV.
Обновлено вчера в 13:57