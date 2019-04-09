Армия и оружие
Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаномRT на русском 08:19
По данным Asahi Shimbun, самолёт взлетел с авиабазы Мисава для регулярных учений, после чего пропал с радаров над Тихим океаном.
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