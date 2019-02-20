Японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаровКоммерсантъ вчера в 21:11

с чего всё началось

Во время учебного полета истребитель F-2 Сил самообороны Японии пропал с радаров над Японским морем в районе префектуры Ямагути, сообщает NHK. Предполагается, что истребитель потерпел крушение.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Политика Назван размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за "лояльность, верность и послушание".

Общество Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.

Происшествия Топ-менеджеру Baring Vostok запретили свидание с женой Следствие не разрешает директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину устроить свидание с женой.

Происшествия Родители избитых детей устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми.

Происшествия Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.

Технологии «ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.

Авто АвтоВАЗ планирует поставлять свои автомобили в Иран «АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран», — сказал Кладов.

Происшествия В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Политика Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.

Происшествия В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина.

Происшествия Полковника ФСБ могут посадить на 20 лет за госизмену Арестованным сотрудникам ФСБ и "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене В 2010 году Михайлов участвовал в оперативной разработке Врублевского, который впоследствии был осужден за организацию DDoS-атаки на платежную систему Assist.

Происшествия В Челябинске инспектор ГИБДД перевел через дорогу хромую собаку Инспектор ГИБДД остановил движение на улице Новороссийской, чтобы дорогу могла перейти хромая собака.

Экономика Власти отказались от строительства метро в Омске Как сообщалось ранее, в строительство всех объектов метрополитена, включая метромост через реку Иртыш, в общей сложности уже вложено 14 млрд рублей.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.

Общество Общественный контроль за питанием детей введут в школах России Проанализировав самые успешные кейсы, имеющие прямое отношение к вышеуказанной повестке, было решено организовать масштабный общественный мониторинг детского питания, который позволит выявить такие немаловажные пункты, как: проблема невкусной еды, «разные» столы и питание детей с особенностями.

Армия и оружие СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

Политика Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.

Политика Президент Сербии обсудит с главой «Газпрома» «Турецкий поток» Встреча президента Сербии Александра Вучича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером состоится во второй половине дня 20 февраля.

Политика Абэ назвал переговоры с Россией приоритетными для Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в японском парламенте заявил, что продвижение переговоров с Москвой является главным приоритетом для Токио.

Армия и оружие Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.

Транспорт В России разработали новый ГОСТ с требованиями к уличным реагентам В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта.

Здоровье В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Экономика Сменился глава Корпорации развития Дальнего Востока Новым генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) назначен Аслан Канукоев, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Технологии «ТНТ Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев Основной причиной недовольства Huawei источники «Ведомостей» называют массовый технический сбой, который произошел при старте «ТНТ Premier».