Общество
Император Японии отрекся от престолаLenta.ru 03:37
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественный телеканал NHK.
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Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском 03:22
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Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Обновлено в 04:43
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Липецкая область и японский бизнес заинтересованы в развитии связей
Липецкая область и Япония намерены расширять деловое и экономическое сотрудничество, в частотности в сфере сельского хозяйства, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, комментируя итоги встречи с японскими бизнесменами.
Обновлено в 06:21
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Aurus для министра обороны Как сообщалось ранее, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
Московский метрополитен начнёт тестирование оплаты проезда с технологией распознавания лиц
Сетевые источники сообщают о том, что в Московском метрополитене до конца 2019 года начнутся испытания системы оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 05:40
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Первый замминистра обороны пообещал землю району на Кунашире
Во время короткой встречи мэр заручился поддержкой заместителя министра обороны Руслана Цаликова в том, что земли, ранее принадлежавшие их ведомству на Шикотане в Крабозаводском, будут переданы в распоряжение администрации района.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя.
Обновлено в 04:36
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Технологии
«ВКонтакте» разработала нейрость для создания новостных заголовков
Команда прикладных исследований «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая создает новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 04:48
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Транспорт
Стартовали перевозки по «единому» билету в Крым
Обновлено в 03:55
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14