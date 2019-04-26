Император Японии отрекся от престолаLenta.ru 03:37

Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественный телеканал NHK.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

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Происшествия Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.

Общество Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.

Экономика Липецкая область и японский бизнес заинтересованы в развитии связей Липецкая область и Япония намерены расширять деловое и экономическое сотрудничество, в частотности в сфере сельского хозяйства, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов, комментируя итоги встречи с японскими бизнесменами.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Aurus для министра обороны Как сообщалось ранее, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.

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Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 1 мая, составляет 64,6314 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

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