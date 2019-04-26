Общество

Японский император Акихито отрекся от престолаРИА Новости 04:11

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных. Акихито, в свою очередь, обратился к нации с прощальной речью.
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Синдзо Абэ
Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском 03:22

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Японский император Акихито отрекся от престола

Вечерняя Москва04:42

В Японии отмечают смену эпох правления императоров

ТАСС04:07

Император Акихито отрёкся от престола

RT на русском03:22

В Японии проходит церемония отречения императора от престола

Газета.Ru05:06

Император Японии Акихито официально отрёкся от престола

Эхо Москвы05:00

Японский император Акихито отрекся от престола

РИА Новости04:11

Император Японии Акихито отрекся от престола

МИР 2404:35
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Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Общество

Глава Петербурга предложил помогать с наймом няни семьям с тройняшками

Обновлено в 04:58
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России

Большая часть моделей в России имеет черный, белый либо серый цвета, а наименьшее количество приходится на розовый.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в церкви под Челябинском достигло восьми

Число детей, пострадавших при пожаре в церкви в Челябинской области, увеличилось до восьми после госпитализации мальчика с болью в горле и сотрясением мозга, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Экономика

Сбербанк не получит дополнительной выплаты процентов в рамках сделки по Denizbank

Сбербанк в рамках обновленного соглашения с одним из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD Bank - по продаже турецкой "дочки" Denizbank не получит дополнительной выплаты процентов на покупную цену банка в Турции.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м

В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Общество

День Победы. Общежитие вуза оформили снимками вражеских солдат

Обновлено вчера в 02:27
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей

Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан

34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Гагарину чуть не сдуло ветром во время отдыха в Дубае

Артистка с юмором отнеслась к публикации, отметив, что ее чуть не сдуло сильным пляжным ветром.
Обновлено вчера в 09:51
Путешествия

На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест

Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.
Обновлено в 03:56
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Футбол

«Мордовия Арена» получила от РФС сертификат соответствия

Сертификат соответствия высшей категории требований получил от Российского футбольного союза (РФС) стадион «Мордовия Арена» в Саранске.
Обновлено в 05:06
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Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
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