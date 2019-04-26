Общество
Японский император Акихито отрекся от престолаРИА Новости 04:11
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных. Акихито, в свою очередь, обратился к нации с прощальной речью.
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Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия.
— Синдзо Абэ, японский политикRT на русском 03:22
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Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России
Большая часть моделей в России имеет черный, белый либо серый цвета, а наименьшее количество приходится на розовый.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в церкви под Челябинском достигло восьми
Число детей, пострадавших при пожаре в церкви в Челябинской области, увеличилось до восьми после госпитализации мальчика с болью в горле и сотрясением мозга, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 01:39
Экономика
Сбербанк не получит дополнительной выплаты процентов в рамках сделки по Denizbank
Сбербанк в рамках обновленного соглашения с одним из крупнейших банков ОАЭ - Emirates NBD Bank - по продаже турецкой "дочки" Denizbank не получит дополнительной выплаты процентов на покупную цену банка в Турции.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м
В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Общество
День Победы. Общежитие вуза оформили снимками вражеских солдат
Обновлено вчера в 02:27
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем своего американского подразделения бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей
Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан
34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Гагарину чуть не сдуло ветром во время отдыха в Дубае
Артистка с юмором отнеслась к публикации, отметив, что ее чуть не сдуло сильным пляжным ветром.
Обновлено вчера в 09:51
Путешествия
На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест
Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.
Обновлено в 03:56
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
«Мордовия Арена» получила от РФС сертификат соответствия
Сертификат соответствия высшей категории требований получил от Российского футбольного союза (РФС) стадион «Мордовия Арена» в Саранске.
Обновлено в 05:06