Спорт

Японский фигурист считает Загитову обладательницей идеальных ногРИА Новости вчера в 09:05

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси во время эфира национального телевидения заявил, что является большим поклонником женских ног. Когда фигуриста спросили о его идеале в этом аспекте женской красоты, он отметил олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
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Японец Такахаси считает что у Загитовой идеальные ноги

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Чемпион мира по фигурному катанию 2010 года назвал Загитову обладательницей идеальных ног

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Японский фигурист считает Загитову обладательницей идеальных ног

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Чемпион мира из Японии назвал Загитову идеалом женских ног

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Японский фигурист Такахаси назвал Загитову обладательницей идеальных ножек

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Японский фигурист
И серебряный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион четырёх континентов, победитель финала Гран-при, чемпион мира среди юниоров, победитель зимней Универсиады, а также пятикратный чемпион Японии.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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