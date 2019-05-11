Спорт
Японский фигурист считает Загитову обладательницей идеальных ногРИА Новости вчера в 09:05
Японский фигурист Дайсукэ Такахаси во время эфира национального телевидения заявил, что является большим поклонником женских ног. Когда фигуриста спросили о его идеале в этом аспекте женской красоты, он отметил олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
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Чемпион мира по фигурному катанию 2010 года назвал Загитову обладательницей идеальных ног
Sport24.ruвчера в 10:17
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