Спорт
Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальнымиNews.ru 10:38
Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой. По словам японца в эфире национального телевидения, он является любителем женских ног, а самыми идеальными считает ноги 16-летней россиянки.
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