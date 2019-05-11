Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальнымиNews.ru 10:38

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой. По словам японца в эфире национального телевидения, он является любителем женских ног, а самыми идеальными считает ноги 16-летней россиянки.

Армия и оружие Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.

Гаджеты Sony выпустит ограниченную версию PS4 к Days of Play На своей мини-конференции Playstation State of Play компания Sony представила вариант консоли с новым дизайном, который будет доступен только в течение ограниченного времени.

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Футбол «Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия В игре заключительного, 38-го тура серии Б «Лечче» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:1. Благодаря этому команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице.

Политика Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Гаджеты Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами Речь идёт о сумках, снабжённых гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Наука Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.

Шоу-бизнес «Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Футбол Чемпион Германии по футболу определится в последнем туре Расклад с оформлением чемпионства в заключительном туре в последний раз случался в 2009 году, тогда Бундеслигу выиграл «Штутгарт».

Происшествия Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.

Футбол В «Тамбове» прокомментировали выход команды в РПЛ Футбольный клуб "Тамбов" считает выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) величайшим моментом в истории тамбовского футбола.

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

Политика Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.

Происшествия Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.

Игры На Е3 покажут Stronghold Next Какое имя получил новый проект, мы узнаем только на Е3. Известно лишь, что это не будет Stronghold 4, ведь сеттинг у игры совершенно новый.

Происшествия Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси "После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.

Армия и оружие Хафтар допустил отправку боевиков ИГ обратно в Тунис Генерал в отставке и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар допустил отправку пойманных тунисских боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) обратно на родину.