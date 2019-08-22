Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды. Игрок, которого называют «Японским Месси», призван помочь «Мальорке» сохранить прописку в Примере. Клуб с Балеарских островов лишь в прошлом сезоне оформил выход в Примеру.

«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды

Армия и оружие Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.

Политика В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.

Происшествия При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Евросоюз выступает против возвращения России в G8 Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России в G7, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины, пишет РИА Новости.

Гаджеты Дональд Трамп раскрыл секрет дружеских отношений с Тимом Куком В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.

Экономика Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Теннис Мария Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс В первом круге соревнований сыграют две экс-первые ракетки мира — россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Энергетика Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).

Политика Власти проверяют факт оскорбления чиновницей пострадавших от паводка Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко назначена проверка по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Кино Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.

Армия и оружие «Иловайский котел» оказался тройным Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.

Происшествия В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р» Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".

Политика Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

Транспорт Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.

Политика Трамп снова раскритиковал действия ФРС США Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Федеральная резервная система страны ставит Соединённые Штаты в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.

Авто В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.