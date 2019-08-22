Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды. Игрок, которого называют «Японским Месси», призван помочь «Мальорке» сохранить прописку в Примере. Клуб с Балеарских островов лишь в прошлом сезоне оформил выход в Примеру.

«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды

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