Армия и оружие
Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границREGNUM 05:14
Японское министерство обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95. Два таких инцидента произошли 20 июня, передает телеканал NHK.
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Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства
Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Муж Климовой променял ее на молодую актрису
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика
Лавров заявил о значении дружбы России и Африки
"Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".
Обновлено в 03:00
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин оценил перспективы переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:31
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46