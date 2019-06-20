Армия и оружие

Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границREGNUM 05:14

Японское министерство обороны заявило о нарушении воздушного пространства страны российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95. Два таких инцидента произошли 20 июня, передает телеканал NHK.
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СМИ сообщили о «решительном протесте» Токио в связи с пролетом российских Ту-95

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Москва опровергла обвинение в нарушении воздушного пространства Японии

Газета.Ru07:16

Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ

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В Минобороны прокомментировали заявление Японии о российских бомбардировщиках

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Минобороны отреагировало на обвинения Японии по полету Ту-95

РБК04:47

Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении воздушного пространства

Коммерсантъ04:58
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Спорт

Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
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Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

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Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

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Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
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Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»

Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
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Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
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Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Муж Климовой променял ее на молодую актрису

Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 02:31
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю

Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика

Лавров заявил о значении дружбы России и Африки

"Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств", - сказал Лавров на открытии конференции "Россия - Африка".
Обновлено в 03:00
Финансы

Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика

Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин ответил на вопрос о фейковых новостях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с распространением фейковых новостей действительно существует.
Обновлено в 08:24
Политика

Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Политика

Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте

Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин оценил перспективы переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» оценил перспективы переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:31
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
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