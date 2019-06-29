Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»Российская газета 13:48
Закрытие сделки с Mitsui и JOGMEC произойдет после получения необходимых регуляторных одобрений. Добавим, что в проекте "Арктик СПГ-2" принимают участие французская компания Total, а также китайские корпорации CNODC и CNOOC. Все они имеют равные десятипроцентные доли.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте российской компании.Российская газета13:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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