Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»Российская газета 13:48
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Соответсвующий договор был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте российской компании.Российская газета13:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии
В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Общество
Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 19:36
Здоровье
Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган
Исследователи установили орган, который может способствовать развитию бесплодия и онкологических заболеваний у женщин.
Обновлено в 19:43
Здоровье
Красноярцев просят не купаться в городских фонтанах
Обновлено в 03:40
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Кино
«Звездные войны» продолжатся без персонажа Дейзи Ридли
Продолжение популярнейшей франшизы «Звездные войны» будет создаваться без участия персонажа, которого играла в прошлых частях английская акртиса Дейзи Ридли.
Обновлено в 19:37
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:35
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Обновлено в 18:54
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Футбол
Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны Месси, Роналду и Салах
По мнению Романа Зобнина, настоящим усилением для «Спартака» станут Месси, Роналду и Салах.
Обновлено в 16:05
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Наука
Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде
Ученые-инженеры создали новою роборуку и наделили умный механизм способностью определять опасные вещества в воде.
Обновлено в 00:18
Политика
О чём говорили иностранные лидеры на саммите G20
В японской Осаке завершился двухдневный саммит лидеров стран G20.
Обновлено в 15:31
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт
Народная музыка и Тимати. Как прошел День России в фан-зоне Европейских игр в Минске
В субботу в главной фан-зоне Европейских игр в Минске прошел День России.
Обновлено в 16:37
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Футбол
Месси впервые спел гимн Аргентины
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о своём сыне
Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06