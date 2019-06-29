Экономика

Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»Российская газета 13:48

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Соответсвующий договор был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке.
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с чего всё началось
"Участие в Проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 миллионов тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе", - говорится на официальном сайте
 российской компании.
Российская газета13:48

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