Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»Российская газета 13:48

с чего всё началось

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Соответсвующий договор был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке.

Политика Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

Происшествия В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Происшествия В Подмосковье три человека погибли в ДТП Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.

Общество Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте администрации города.

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Кино «Звездные войны» продолжатся без персонажа Дейзи Ридли Продолжение популярнейшей франшизы «Звездные войны» будет создаваться без участия персонажа, которого играла в прошлых частях английская акртиса Дейзи Ридли.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20 Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Игры Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3 Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.

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Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.