Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императораИзвестия 05:53
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито. Об этом сообщает газета Financial Times.
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