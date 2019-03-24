Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императораИзвестия 05:53

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито. Об этом сообщает газета Financial Times.

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Шоу-бизнес На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.

Политика Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Спорт Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами» Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".

Футбол Легенды «Милана» повторили знаменитый снимок «Битлз» Экс-игроки «Милана» Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини во время своего визита в Ливерпуль воссоздали культовый образ группы «Битлз».

Политика Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Происшествия Житель Ботсваны протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой Мужчина в Ботсване протаранил свой дом на частном самолете, намереваясь убить жену после ссоры, сообщает портал Eyewitness News.

Общество В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.

Политика Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Политика Трамп поздравил президента Казахстана с вступлением в должность В своей поздравительной телеграмме президент США выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым лидером Казахстана Президент США Дональд Трамп поздравил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с вступлением в должность главы государства и выразил надежду на плодотворное сотрудничество, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Происшествия Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.