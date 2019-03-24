Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императораИзвестия 05:53

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито. Об этом сообщает газета Financial Times.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Политика В России предотвратили 19 терактов Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что за 2018 год российским спецслужбам удалось предотвратить 19 терактов на территории страны, передает РИА "Новости".

Происшествия «Зимняя вишня» набрала 800 томов В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Политика Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Происшествия Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока, сообщает StarHit.

Футбол Халк рассматривает возможность возвращения в «Порту» Трансфер может состояться летом. Халк играл в «Порту» с 2008 по 2012 год, откуда впоследствии перешел в «Зенит».

Армия и оружие Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц» Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.

Политика Трамп не планирует инициировать расследование в отношении демократов Президент США Дональд Трамп не планирует инициировать расследование в отношении демократов, сообщил в понедельник Белый дом.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Армия и оружие Российские военные совершат наблюдательный полет над США Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.

Космос Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Экономика Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.