Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императораИзвестия 05:53

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито. Об этом сообщает газета Financial Times.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Японскую национальную валюту ждут испытания десятидневными праздниками

Красная весна08:53

Японию предупредили о крахе из-за 10 дней празднования отречения императора

Газета.Ru00:30

Японию предупредили о проблемах из-за 10 дней празднования отречения императора

Life.ru04:14

Японию предупредили о крахе из-за гуляний по случаю первого за 200 лет отречения императора

БИЗНЕС Online01:52

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Известия05:53

В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Реальное время00:27

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

РБКвчера в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Музыка

На похороны Кита Флинта группа The Prodigy пригласила фанатов

Обновлено в 05:22
Здоровье

В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО

В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере

Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Футбол

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.
Обновлено в 10:50
Общество

Синоптики предупредили о рецидиве зимы в Москве на следующей неделе

Обновлено в 16:39
Здоровье

Благовещенцам на улице раздали ромашки

Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.
Обновлено в 04:09
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 13:15
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 18:25
Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив

"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.
Обновлено в 20:35
Общество

Дочь маршала Конева не планирует подавать в суд на шоу Comedy Woman

Обновлено в 14:18
Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено в 20:59
Общество

400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли

Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.
Обновлено в 18:12
Политика

Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено в 10:54
Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:18
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины

Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Политика

Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья

Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Акихито
Японский правитель
Правящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления - Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире царствующим императором.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нарухито
Старший сын императора Акихито и наследный принц Японии. Ожидается, что Нарухито сменит своего отца в качестве императора после отречения последнего от престола 30 апреля 2019 года. В соответствии с традиционным порядком престолонаследия он станет 126-м императором страны. Он также станет первым императором Японии, который родился после Второй мировой войны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное