Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императораИзвестия 05:53
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито. Об этом сообщает газета Financial Times.
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Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено в 10:54
Экономика
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Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
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Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:48
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
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Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
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Политика
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
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Обновлено вчера в 21:11