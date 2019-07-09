Экономика

Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru вчера в 13:00

В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое понижение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финансвчера в 09:34

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМвчера в 12:25

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомостивчера в 09:21

Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

Финмаркетвчера в 12:03

Прогнозы Еврокомиссии огорчили европейских инвесторов

Finam.Ru02:05

Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Утренний комментарий ПСБ по рынку акций 10 июля 2019 г

Глас Народавчера в 01:51

Федрезерв встряхнет рынки

DP.RU09 июля в 13:42
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Здоровье

Названа безвредная для здоровья доза шоколада

Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия

МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше

Тренер 20-летней гандболистки Екатерины Королевой заявил, что в роковой вечер девушка находилась на водоеме со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол

Игуаин может перейти в «Вест Хэм»

Обновлено в 00:53
Происшествия

На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В психинтернате Хабаровского края отравились более 200 подопечных

Обновлено в 01:29
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт

В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов

Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»

33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
Обновлено в 02:00
Политика

Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Общество

В России начали разработку оборудования для сетей 5G

Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начинает разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.
Обновлено в 02:31
Музыка

Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В пещере на Крите нашли убитой женщину-ученую из США

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Российский военный корабль попал под обстрел кораблей Украины и НАТО

Обновлено вчера в 06:27
Футбол

«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0

Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Меркель опять стало плохо на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

2,5 тысячи десантников высадились в Крыму

Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:40
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России

Обновлено в 01:09
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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