Экономика
Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru вчера в 13:00
В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое понижение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финансвчера в 09:34
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Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Тренер 20-летней гандболистки Екатерины Королевой заявил, что в роковой вечер девушка находилась на водоеме со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
Обновлено в 00:53
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов
Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»
33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
Обновлено в 02:00
Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Общество
В России начали разработку оборудования для сетей 5G
Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начинает разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.
Обновлено в 02:31
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В пещере на Крите нашли убитой женщину-ученую из США
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Российский военный корабль попал под обстрел кораблей Украины и НАТО
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
«Фиорентина» в товарищеском матче разгромила команду со счетом 21:0
Соперниками «фиалок» стала сборная курортного городка в Альпах Валь-ди-Фасса. Встреча закончилась со счетом 21:0 в пользу «Фиорентины».
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:40
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России
Обновлено в 01:09