Японская газета отметила успехи по Возрождению рыбной отрасли в России. В Asahi Shimbun вышла большая статья, актором которой считает, что рыбная отрасль в России успешно восстанавливается после кризиса 90-х годов XX века.

Экономика Экономика «Ведомости»: госкомпании обязали перейти на отечественный софт Государственные компании в России на отечественное программное обеспечение до 2021 года, пишет газета "Ведомости".

Экономика Экономика Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ Покупателем 75% акций компании станет консорциум Национальной медиа группы (НМГ) и ВТБ. Информацию о сделке подтвердил сам Иван Таврин.

Энергетика Энергетика Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.

Экономика Экономика «Росатом» потратит 36 млрд руб. на плавдок и заправщик для ЛК-60 По словам собеседников "Ъ", из общей суммы 45 млрд руб. даст бюджет, остальные 91 млрд руб. "Росатом" привлечет самостоятельно.

Энергетика Энергетика ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.

Экономика Экономика Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов Власти Германии собираются принять более жесткие правила по приобретению немецких компаний инвесторами из стран, не входящих в ЕС.

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Экономика Экономика «Яндекс.Маркет» расширил связи с Турцией Конъюнктура Трансграничный маркетплейс Bringly, запущенный в ноябре "Яндексом" и Сбербанком, подписал контракт с крупным турецким онлайн-ритейлером Morhipo, рассказала "Ъ" представитель "Яндекс.Маркета" Полина Упитис.

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Экономика Экономика После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.