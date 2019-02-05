Армия и оружие
Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет СШАРИА Новости вчера в 20:08
Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет, пишет издание Japan Business Press.
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с чего всё началось
Курильские острова являются идеальным местом для размещения ракет США, поскольку это позволит Токио и Вашингтону защититься от баллистических ракет КНДР, пишет Japan Business Press.Аргументы и Фактывчера в 23:40
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Японское издание считает Курильские острова идеальным местом для ракет США
Аргументы и Фактывчера в 23:40
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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