Армия и оружие
Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет СШАРИА Новости 20:08
Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет, пишет издание Japan Business Press.
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Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Названы самые угоняемые автомобили в России
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Режиссер и ведущий Никита Михалков резко высказался в адрес участниц одного юмористического шоу.
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Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
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Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа
В декабре прошлого года американская газета The Wall Street Journal, сообщала, что прокуратура Нью-Йорка организовала проверку по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа.
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Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
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Культура
В Сочи появилось граффити с Децлом
Обновлено в 14:10
Общество
В Госдуме готовят законопроект о декретном отпуске для мужчин
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Транспорт
«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту
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Таллин, по мнению министра, должен перевести систему образования на эстонский язык, «а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении наших соотечественников», цитирует его «Федеральное агентство новостей».
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Политика
Глава Крыма анонсировал визит британской делегации на полуостров
Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, порядка 15 политиков, экспертов и бизнесменов в апреле примут участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 18:10