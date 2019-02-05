Армия и оружие

Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет СШАРИА Новости 20:08

Четыре российских острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, за счет своего географического положения станут идеальным местом для размещения американских ракет, пишет издание Japan Business Press.
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Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для ракет США

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