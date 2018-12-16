Распад СССР и "лихие девяностые" повергли рыбную отрасль в кризис. Вылов рыбы сократился до 3 миллионов тонн в год. Отправной точкой для восстановления, по мнению японской газеты, стало принятие в 2004 году в России закона о долговременных квотах на вылов рыбы.

Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

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