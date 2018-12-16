Экономика
Распад СССР и "лихие девяностые" повергли рыбную отрасль в кризис. Вылов рыбы сократился до 3 миллионов тонн в год. Отправной точкой для восстановления, по мнению японской газеты, стало принятие в 2004 году в России закона о долговременных квотах на вылов рыбы.
Российская газета01:20
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Экономика
Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
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Энергетика
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Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя
Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
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Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики
Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
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Экономика
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Финансы
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Политика
Сколько потеряет Европа, если откажется от «Северного потока — 2»
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Обновлено вчера в 00:00
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане
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Обновлено 14 декабря в 23:46
Экономика
Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год
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Обновлено вчера в 02:58
Экономика
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ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Обновлено 14 декабря в 07:45
Экономика
Рост ВРП Татарстана в 2018 году составит 1,5%, промпроизводства – 1,9%
Рост валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года составит 1,5%, индекс промышленного производства – 101,9%, сообщил президент республики Рустам Минниханов в субботу.
Обновлено вчера в 04:07
Экономика
ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций
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Обновлено 14 декабря в 16:04
Экономика
Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными
Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено 14 декабря в 13:55
Политика
Турция не участвует в переговорах о маршруте «Турецкого потока» в ЕС
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Обновлено вчера в 09:43