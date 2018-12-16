Экономика
Распад СССР и "лихие девяностые" повергли рыбную отрасль в кризис. Вылов рыбы сократился до 3 миллионов тонн в год. Отправной точкой для восстановления, по мнению японской газеты, стало принятие в 2004 году в России закона о долговременных квотах на вылов рыбы.
Российская газета01:20
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Энергетика
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США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
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Недвижимость
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.
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Экономика
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Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex.
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Экономика
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Обновлено вчера в 05:45
Экономика
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Политика
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Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
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Экономика
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Обновлено 14 декабря в 23:46
Экономика
Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год
В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:58
Экономика
«Газпром» намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом
ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Обновлено 14 декабря в 07:45
Экономика
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Рост валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года составит 1,5%, индекс промышленного производства – 101,9%, сообщил президент республики Рустам Минниханов в субботу.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Турция не участвует в переговорах о маршруте «Турецкого потока» в ЕС
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Обновлено вчера в 09:43