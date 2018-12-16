Экономика

Японская газета отметила развитие рыбной отрасли в России
ПолитРоссия
08:21

Японское издание Asahi Shimbun провело анализ развития российской рыбной отрасли с кризисных 90-х годов по наши дни. При положительных результатах, эксперты считают, что Россия не полностью использует свой потенциал в этой отрасли.
ПолитРоссия08:21

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Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

Российская газета01:20

Россия возрождает рыбную отрасль

News.ru00:54

СМИ Японии рассказали о возрождении в России рыбной отрасли

Life.ru00:43

Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли России

Комсомольская правда00:18

Японские СМИ считают, что рыбная отрасль России восстанавливается

REGNUM00:08

Японские СМИ написали о возрождении рыбной отрасли России

Взгляд.рувчера в 23:54

Японская газета рассказала о возрождении рыбной отрасли в России

РИА Новостивчера в 21:04
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Экономика

Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года

Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено в 20:17
Энергетика

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Экономика

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Энергетика

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти

США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Экономика

У Wildberries сработал ассортимент

В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика

Застройщики возвращаются в торгцентры

На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Экономика

Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»

Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил €10 млрд бюджетных средств Франции.
Обновлено в 16:56
Экономика

«Яндекс.Маркет» расширил связи с Турцией

Конъюнктура Трансграничный маркетплейс Bringly, запущенный в ноябре "Яндексом" и Сбербанком, подписал контракт с крупным турецким онлайн-ритейлером Morhipo, рассказала "Ъ" представитель "Яндекс.Маркета" Полина Упитис.
Обновлено в 16:49
Экономика

Франция введет налог на деятельность IT-корпораций с 2019 года

Власти Франции намерены ввести налог на деятельность крупных цифровых компаний, но в то же время снизить налог на прибыль с 2019 года.
Обновлено в 18:11
Экономика

Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов

Власти Германии довольно давно обсуждают возможность ужесточения правил для иностранных инвесторов, прежде всего на фоне растущих китайских инвестиций, в результате которых китайские компании получают доступ к стратегическим сферам и изобретениям.
Обновлено в 12:08
Экономика

Почему Герман Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компанию

Сбербанк уже значительно перерос понятие «банк», неоднократно давал понять его президент.
Обновлено в 15:51
Экономика

После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль

Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Недвижимость

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.
Обновлено в 02:01
Экономика

Регионы не торопятся сокращать неравенство

Мониторинг региональной экономики Разрыв в показателях ВВП на душу населения между субъектами РФ сокращается в среднем на 2% в год — теми же темпами, что и уровень неравенства между отдельными странами (" железный закон конвергенции"), говорится в свежем рабочем докладе ОЭСР, рассматривающем региональные драйверы роста в 2004 – 2015 годах.
Обновлено в 16:51
Экономика

Проект обязательной маркировки товаров вернулся в график

Госдума в четверг, 12 декабря, приняла во втором, основном чтении законопроект, создающий постоянную правовую базу для обязательной маркировки товаров и функционирования информсистем по отслеживанию их движения.
Обновлено в 16:51
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