Экономика
Японская газета отметила развитие рыбной отрасли в России
Японская газета отметила развитие рыбной отрасли в РоссииПолитРоссия08:21
Японское издание Asahi Shimbun провело анализ развития российской рыбной отрасли с кризисных 90-х годов по наши дни. При положительных результатах, эксперты считают, что Россия не полностью использует свой потенциал в этой отрасли.
ПолитРоссия08:21
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Экономика
Госкомпании обязали перейти на отечественный софт до 2022 года
Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено в 20:17
Энергетика
Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Экономика
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Энергетика
США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Экономика
У Wildberries сработал ассортимент
В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика
Застройщики возвращаются в торгцентры
На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Экономика
Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»
Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил €10 млрд бюджетных средств Франции.
Обновлено в 16:56
Экономика
«Яндекс.Маркет» расширил связи с Турцией
Конъюнктура Трансграничный маркетплейс Bringly, запущенный в ноябре "Яндексом" и Сбербанком, подписал контракт с крупным турецким онлайн-ритейлером Morhipo, рассказала "Ъ" представитель "Яндекс.Маркета" Полина Упитис.
Обновлено в 16:49
Экономика
Франция введет налог на деятельность IT-корпораций с 2019 года
Власти Франции намерены ввести налог на деятельность крупных цифровых компаний, но в то же время снизить налог на прибыль с 2019 года.
Обновлено в 18:11
Экономика
Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов
Власти Германии довольно давно обсуждают возможность ужесточения правил для иностранных инвесторов, прежде всего на фоне растущих китайских инвестиций, в результате которых китайские компании получают доступ к стратегическим сферам и изобретениям.
Обновлено в 12:08
Экономика
Почему Герман Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компанию
Сбербанк уже значительно перерос понятие «банк», неоднократно давал понять его президент.
Обновлено в 15:51
Экономика
После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль
Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Недвижимость
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек
Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.
Обновлено в 02:01
Экономика
Регионы не торопятся сокращать неравенство
Мониторинг региональной экономики Разрыв в показателях ВВП на душу населения между субъектами РФ сокращается в среднем на 2% в год — теми же темпами, что и уровень неравенства между отдельными странами (" железный закон конвергенции"), говорится в свежем рабочем докладе ОЭСР, рассматривающем региональные драйверы роста в 2004 – 2015 годах.
Обновлено в 16:51
Экономика
Проект обязательной маркировки товаров вернулся в график
Госдума в четверг, 12 декабря, приняла во втором, основном чтении законопроект, создающий постоянную правовую базу для обязательной маркировки товаров и функционирования информсистем по отслеживанию их движения.
Обновлено в 16:51