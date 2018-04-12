Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Спорт Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Шоу-бизнес Ваенга отменила концерты из-за болезни Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.

Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Общество Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Происшествия Пилота французского истребителя катапультировало при взлете Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.

Происшествия Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

Футбол Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии» Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Политика Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.

Авто BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.

Происшествия В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.

Общество В Госдуме раскритиковали законопроект о возвращении перевода часов В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонного перевода времени, согласно которому каждое последнее воскресенье марта стрелки часов нужно будет переводить на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

Политика Правовую систему Евросоюза предложили реформировать Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя ЕС Манфред Вебер предлагает создать независимый экспертный совет из опытных юристов для мониторинга соблюдения странами-членами ЕС уставных принципов, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.