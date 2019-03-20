Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарствГазета.Ru 13:23

с чего всё началось

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Наука Метаанализ не доказал влияния детской тревожности на развитие алкогольной зависимости Британские исследователи провели метаанализ 51 научной работы, посвященной взаимосвязи между детской и подростковой тревожностью и развитием алкогольной зависимости во взрослом возрасте.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

Шоу-бизнес Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.

Экономика ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Кино Каренина сбросила Вронского под поезд под песню Бориса Гребенщикова Сценарист Александр Цыпкин показал трейлер к своему новому фильму "Каренина 2019", созданному по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Авто Первые УАЗ «Хантер» отправились в Чили Первая партия уже отправлена в Южную Америку. Партнером Ульяновского автозавода в Чили выступает компания Inversiones UAZ Chile.

Политика Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.

Общество Казахстанцы выступили против переименования Астаны Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Происшествия Суд отправил продавцов БАДов под арест Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.

Политика Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Шоу-бизнес Божена Рынская хочет родить от покойного мужа Недавно Божена Рынская сообщила, что хочет родить ребенка при помощи ЭКО от своего покойного супруга.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Спорт Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.