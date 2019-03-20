Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарствГазета.Ru вчера в 13:23

с чего всё началось

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Политика Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.

Происшествия В Якутске суд арестовал соучастников резонансного похищения женщины Фигуранты дела останутся под стражей до 17 мая Городской суд Якутска принял решение арестовать до 17 мая двух мужчин, которые считаются соучастниками похищения женщины.

Наука Китайские археологи обнаружили останки древней птицы с яйцом внутри Группа ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (ИВПП) Китайской академии наук сообщила о первой ископаемой птице, когда-либо найденной с яйцом, сохранившимся внутри ее тела.

Шоу-бизнес Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Культура Пескова заметили в компании Джона Траволты В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.

Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

Общество Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.

Футбол Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять» О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".

Общество В России предложили вернуть сезонный перевод времени Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев.

Футбол Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020 В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

Общество В Кургане вдвое вырос спрос на таксистов. Зарплата весьма заманчивая Как сообщает портал по поиску работы Зарплата.ру накануне Международного дня таксиста, за 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Кургане увеличилось в 12 раз.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Политика В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Финансы На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг наушников Какие наушники оказались самыми лучшими, а какие поигрывают конкурентам, читайте на сайте Роскачества.

Музыка Японка исполнила «Миллион алых роз» и восхитила россиян Русскоязычный житель Токио вместе с женой-японкой записал клип на песню «Миллион алых роз».

Футбол Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.