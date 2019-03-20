Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарствГазета.Ru 13:23

с чего всё началось

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Происшествия Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Шоу-бизнес «Будет одним шутом меньше»: Лозу порадовал роспуск «Ленинграда» Российский музыкант Юрий Лоза заявил НСН, что место Сергея Шнурова, который объявил о конце карьеры в составе группы "Ленинград", займут его последователи.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала трижды мамой Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Политика Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.

Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Общество Росстат связал бедность с одиночеством Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Общество Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Общество Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019» Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Происшествия В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Происшествия Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Финансы Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.