Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 07:57

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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с чего всё началось
Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении
 фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.
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