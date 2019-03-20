Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.

Общество Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.

Армия и оружие Российские «Ониксы» сами выберут американские цели Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Экономика Управляющие компании Читы высказали претензии «Читаэнергосбыту» из-за ОДН Несколько управляющих компаний 21 марта во время заседания комитета жилищно-коммунального хозяйства думы Читы рассказали, что главная проблема в работе с компанией «Читаэнергосбыт», которая занимается подачей электроэнергии в дома города, - начисление общедомовых нужд (ОДН).

Космос Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Политика Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых» Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Шоу-бизнес Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.