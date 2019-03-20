Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.

Финансы Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Общество Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете Аналитический центр Brand Analytics провел исследование кибербуллинга в российских социальных медиа, чтобы определить, какие есть особенности у хейтеров в русскоязычном интернете.

Шоу-бизнес Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.

Хоккей Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

Политика Туск назвал условие короткой отсрочки Brexit Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

Кино Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019 Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.

Здоровье На Кубани в этом году планируют оздоровить более 170 тысяч детей Речь идет о детях из многодетных семей и тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Футбол Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу» Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.

Происшествия В Петербурге арестовали продавцов БАДов Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.

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Космос В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

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Общество В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита» Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.

Политика Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.