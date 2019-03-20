Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Хоккей Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги признала бросок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в лиге.

Общество СМИ: в Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей.

Политика Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты Президент России Владимир Путин дал поручение распространить действие закона об ипотечных каникулах и на уже взятые кредиты.

Происшествия Погромы и протесты против мигрантов в Якутске завершились задержаниями В Якутске продолжаются волнения местных жителей, которые вышли на улицы после изнасилования россиянки мигрантами.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.

Происшествия В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля Прогулка раздетого до трусов мужчины по залам Третьяковской галереи не представляла угрозы произведениям искусства.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Происшествия Увеличилось число жертв авиакатастроф в России В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.

Шоу-бизнес Беркова объяснила госпитализацию переутомлением Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Гаджеты UL Benchmarks показала первую технодемку для Google Stadia Компания UL Benchmarks поделилась первой технодемкой для нового сервиса Google Stadia, который представили вчера.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Политика Лавров: новые элементы ПРО США смогут поражать объекты на орбите Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны (ПРО) в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран.

Политика МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.

Общество В Госдуму внесли законопроект о переводе на летнее и зимнее время Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода часов, сообщают «Городские вести» со ссылкой на РИА Новости.