Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 14:27

с чего всё началось

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Происшествия В 2,5 раза выросло в России число жертв авиакатастроф В 2018 году в России 128 человек стали жертвами авиакатастроф. В сравнении с 2017 годом, их число увеличилось в 2,5 раза.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Театры Названы номинанты театральной премии «Тантана» В столице Татарстана определили список номинантов Театральной премии Министерства культуры Татарстана «Тантана» 2019.

Политика Казахстанцы выступили против переименования Астаны Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.

Происшествия Прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения Керимову «Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», – пояснил он.

Футбол Моуринью: «Уже отклонил 3-4 предложения» Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем скором возвращении на тренерский мостик.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла размер своего заработка Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Происшествия В Петербурге арестовали продавцов БАДов Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.

Политика Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.

Футбол Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Экономика Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.

Наука Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.

Хоккей Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».

Шоу-бизнес Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.

Здоровье В «Зарядье» прочитают лекцию о профилактике мужских заболеваний 28 марта в 19 часов в павильоне «Заповедное посольство» столичного парка «Зарядье» состоится лекция о профилактике и лечении мужских заболеваний.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Финансы Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.

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Политика Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".