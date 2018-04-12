Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 14:27

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
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Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении
 фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.
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