Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости 14:27
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
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с чего всё началось
Фармацевтическая компания Takeda из Японии с апреля этого года прекращает поставку в Россию трех лекарств из перечня жизненно необходимых, говорится в уведомлении фармкомпании, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.Коммерсантъ03:46
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В Росздравнадзоре прокомментировали выход с рынка трех жизненно важных лекарств
Российская газета12:35
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