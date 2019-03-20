Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в РоссиюРИА Новости вчера в 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Здоровье Как гаджеты влияют на зрение детей? Так что детям с дальнозоркостью свыше 3,0 диоптрий гаджеты можно смело разрешать.

Политика Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.

Общество Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Политика Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский выступил против его обмена на граждан Украины, содержащихся под стражей в России.

Политика Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Передача мандата Павлу Грудинину может затянуться Президиум ЦК КПРФ официально решил передать баллотировавшемуся в Госдуму по Подмосковью директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину мандат.

Общество Более 131 тысячи человек покинуло Красноярский край в прошлом году Добавим, что в 2018 году в Красноярский край мигрировало 1576 граждан Таджикистана, Киргизии - 1525 человек, Казахстана - 821 человек, Азербайджана - 520 человек и Армении - 304 человека.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Экономика Forbes назвал самые надежные банки России В ежегодный рейтинг самых надежных банков России от журнала Forbes попали 30 компаний.

Общество Росстат назвал самые «ленивые» регионы России На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Политика Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией "Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.

Футбол Юношеская сборная России победила Польшу на старте отбора Евро-2019 Национальная команда России, составленная из игроков до 17 лет, обыграла сборную Польши со счётом 3:2. Матч состоялся в шотландском Глазго.

Политика Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.