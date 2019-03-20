Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарстваРИА Новости 07:57

с чего всё началось

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

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