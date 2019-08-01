Экономика
Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»Коммерсантъ 03:08
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Интернет
Фото: хакер вскрыл новый компьютер автопилота Tesla
В сеть выложили первую фотографию нового компьютера электрокара Tesla, обеспечивающего работу автопилота.
Обновлено в 04:06
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество
Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ
Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Общество
В России аномальная погода пройдет лишь к осени
Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
Обновлено в 02:35
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму
Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Гаджеты
Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах
С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Футбол
Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31