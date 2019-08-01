Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

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