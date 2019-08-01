Экономика

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»Коммерсантъ 03:08

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
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Иностранный инвестор отказался вкладывать деньги в «Арктик СПГ-2»

URA.Ru03:16

Mitsubishi отказалась от инвестиций в «Арктик СПГ – 2»

Взгляд.ру02:41

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Коммерсантъ03:08

Японцы отказались добывать российский газ

Lenta.ru03:44

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости03:01

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ-2»

Rambler News Service02:43

Mitsubishi отказалась от инвестиций в «Арктик СПГ - 2»

ТАСС01:59
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Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева

Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Интернет

Фото: хакер вскрыл новый компьютер автопилота Tesla

В сеть выложили первую фотографию нового компьютера электрокара Tesla, обеспечивающего работу автопилота.
Обновлено в 04:06
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество

Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ

Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Гаджеты

Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Общество

В России аномальная погода пройдет лишь к осени

Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
Обновлено в 02:35
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика

Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму

Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика

Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Гаджеты

Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Футбол

Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:31
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