Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.

Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»

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