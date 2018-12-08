Спорт

Японка Кихира выиграла финал Гран-при по фигурному катанию
Интерфакс-Спорт
вчера в 17:59

Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей проходящего в Ванкувере финала гран-при в женском одиночном катании. По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 233,12 балла.
Интерфакс-Спортвчера в 17:59

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Японка Кихира выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

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