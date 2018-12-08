Спорт
Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей проходящего в Ванкувере финала гран-при в женском одиночном катании. По сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 233,12 балла.
Интерфакс-Спорт17:59
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Финал Гран-При по фигурному катанию 2018. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда16:10
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