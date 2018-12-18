Политика

Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Газета.Ru
00:31

Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.
Газета.Ru00:31

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Япония заявила протест России из-за строительства жилья для военных на Курилах

RT на русском00:56

Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах

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Япония выразила протест из-за общежития для российских военных на Курилах

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СМИ: Токио намеревается заявить Москве протест из-за расселения солдат на Курилах

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Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА "Новости".
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